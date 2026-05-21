«Ну, Анатолий»: певица Слава намекнула на примирение с изменявшем ей мужчиной

Певица Слава опубликовала фото с изменявшем ей возлюбленным Данилицким

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) спровоцировала слухи о возможном воссоединении с бизнесменом Анатолием Данилицким, которого раньше обвинила в изменах. Поводом стала новая совместная фотография артистки с бывшим возлюбленным, опубликованная в личном блоге.

Исполнительница сопроводила кадр короткой подписью «Ой». До этого мужчину заметили среди гостей на дне рождения певицы.

Поклонники восприняли публикацию как возможный намек на примирение пары. Многие отреагировали с юмором и радостью, однако часть подписчиков посоветовала артистке быть осторожнее из-за прошлых конфликтов с мужчиной.

В комментариях пользователи написали, что Слава и Данилицкий, похоже, не могут друг без друга. Некоторые также обратились к бизнесмену с просьбой больше не обижать певицу и не допускать новых ссор.

«Ну, Анатолий… Если что, страна в этот раз не простит»;

«Анатолий, не обижай больше нашу девочку», — такие комментарии оставили подписчики певицы под ее постом в соцсети.

Слава и Анатолий Данилицкий были вместе более 20 лет, но официально брак так и не зарегистрировали. За годы отношений пара не раз расходилась, однако после конфликтов снова мирилась.

Артистка объявила об окончательном расставании с Данилицким весной 2025 года. Тогда она говорила, что причиной разрыва стал конфликт, связанный с тем, что возлюбленный не стремился хранить ей верность.

Ранее стало известно, что Слава отметила 46-й день рождения вместе с бывшим избранником. Сообщалось, что Данилицкий не держит на певицу обиды.

До этого 5-tv.ru писал, что певица Слава плакала в отпуске на Мальдивах каждый день. Исполнительница делилась, что ее сильно обидели члены семьи и другие люди.

