«Ну, Анатолий»: певица Слава намекнула на примирение с изменявшем ей мужчиной

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Бизнесмена, с которым исполнительница была в отношениях более 20 лет, заметили среди гостей на ее дне рождения.

Что известно об отношениях певицы Славы с Данилицким

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Слава опубликовала фото с изменявшем ей возлюбленным Данилицким

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) спровоцировала слухи о возможном воссоединении с бизнесменом Анатолием Данилицким, которого раньше обвинила в изменах. Поводом стала новая совместная фотография артистки с бывшим возлюбленным, опубликованная в личном блоге.

Исполнительница сопроводила кадр короткой подписью «Ой». До этого мужчину заметили среди гостей на дне рождения певицы.

Поклонники восприняли публикацию как возможный намек на примирение пары. Многие отреагировали с юмором и радостью, однако часть подписчиков посоветовала артистке быть осторожнее из-за прошлых конфликтов с мужчиной.

В комментариях пользователи написали, что Слава и Данилицкий, похоже, не могут друг без друга. Некоторые также обратились к бизнесмену с просьбой больше не обижать певицу и не допускать новых ссор.

«Ну, Анатолий… Если что, страна в этот раз не простит»;

«Анатолий, не обижай больше нашу девочку», — такие комментарии оставили подписчики певицы под ее постом в соцсети.

Слава и Анатолий Данилицкий были вместе более 20 лет, но официально брак так и не зарегистрировали. За годы отношений пара не раз расходилась, однако после конфликтов снова мирилась.

Артистка объявила об окончательном расставании с Данилицким весной 2025 года. Тогда она говорила, что причиной разрыва стал конфликт, связанный с тем, что возлюбленный не стремился хранить ей верность.

Ранее стало известно, что Слава отметила 46-й день рождения вместе с бывшим избранником. Сообщалось, что Данилицкий не держит на певицу обиды.

До этого 5-tv.ru писал, что певица Слава плакала в отпуске на Мальдивах каждый день. Исполнительница делилась, что ее сильно обидели члены семьи и другие люди.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
«Нищета, не обижайтесь»: пьяный мажор устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде
13:56
Предательство близких: мать Мэттью Перри поделилась воспоминаниями о смерти сына
13:48
«Максимально насыщенный и результативный»: Песков о визите Путина в Китай
13:34
«Сугубо личное»: актрисе Екатерина Волковой удалили опухоль
13:27
Выручка VK в первом квартале превысила 37 миллиардов рублей
13:21
«Ну, Анатолий»: певица Слава намекнула на примирение с изменявшем ей мужчиной

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Космическая «отмена»: геомагнитный прогноз на 21 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео