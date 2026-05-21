Страшные последствия? Какой продукт мешает работе популярных антибиотиков

Врачи предостерегают от употребления кальция во время курса лечения сильнодействующими препаратами.

Молочная диета мешает работе популярных антибиотиков

Продукты животного происхождения с высоким содержанием кальция значительно ухудшают процесс усвоения определенных видов лекарственных препаратов. Об этом сообщило издание HuffPost со ссылкой на фармацевта Альваро Фернандеса.

По его словам, под особый запрет попадают молоко, творог, йогурты и различные сорта сыра, если пациент принимает антибиотики тетрациклиновой группы или ципрофлоксацин.

«Эти медикаменты связываются с кальцием, образуя комплексы, которые очень трудно усваиваются кишечником», — подчеркнул эксперт.

В результате такого химического взаимодействия активное вещество лекарства практически не проникает в кровоток, что делает терапию малоэффективной или бесполезной.

Чтобы избежать нейтрализации препарата, специалист рекомендует строго соблюдать временной интервал. Между употреблением молочной продукции и приемом таблеток должно проходить не менее двух или трех часов. При этом Фернандес уточнил, что такие ограничения не касаются азитромицина и амоксициллина, так как они не вступают в реакцию с компонентами пищи.

Дополнительно фармацевт напомнил, что правильное питание играет ключевую роль не только во время болезни, но и в период реабилитации. 

