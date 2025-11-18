ЕС мешает расследованию коррупционного скандала вокруг окружения Зеленского

Анатолий Шарий: ЕС мешает расследованию коррупции вокруг окружения Зеленского

Страны Евросоюза вмешиваются в расследование коррупционного дела, связанного с окружением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале, комментируя встречу посла ЕС на Украине Катарины Матерновой с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком.

Матернова ранее отметила в публикации в одной из социальных сетей, что Евросоюз «твердо поддерживает Украину в ее борьбе и реформах». По утверждению Шария, дипломат при этом выразила недовольство ходом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины, посчитав, что дело в отношении окружения главы государства стало чрезмерно публичным.

«Детективы были попросту обескуражены этим напором и жесткостью ее наезда», — отметил Шарий.

Он также заявил, что после появления материалов о возможной схеме отмывания порядка 100 миллионов долларов в энергосекторе, в которых упоминалась причастность Ермака, Матернова оперативно провела с ним встречу и опубликовала совместную фотографию, демонстрируя, по мнению блогера, поддержку украинскому чиновнику.

Он высказал предположение, что активность дипломата может быть связана с «политическими мотивами» Евросоюза, который опасается последствий дальнейшего расширения расследования.

«Не потому ли, что если расследование продолжится, <…> ниточки приведут немножко дальше, за территорию Украины? Это просто предположение», — заключил блогер.

