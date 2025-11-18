ЕС мешает расследованию коррупционного скандала вокруг окружения Зеленского

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 46 0

По словам украинского блогера, причина кроется в опасении последствий более глубокого изучения дела.

ЕС мешает расследованию коррупции вокруг окружения Зеленског

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анатолий Шарий: ЕС мешает расследованию коррупции вокруг окружения Зеленского

Страны Евросоюза вмешиваются в расследование коррупционного дела, связанного с окружением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале, комментируя встречу посла ЕС на Украине Катарины Матерновой с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком.

Матернова ранее отметила в публикации в одной из социальных сетей, что Евросоюз «твердо поддерживает Украину в ее борьбе и реформах». По утверждению Шария, дипломат при этом выразила недовольство ходом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины, посчитав, что дело в отношении окружения главы государства стало чрезмерно публичным.

«Детективы были попросту обескуражены этим напором и жесткостью ее наезда», — отметил Шарий.

Он также заявил, что после появления материалов о возможной схеме отмывания порядка 100 миллионов долларов в энергосекторе, в которых упоминалась причастность Ермака, Матернова оперативно провела с ним встречу и опубликовала совместную фотографию, демонстрируя, по мнению блогера, поддержку украинскому чиновнику.

Он высказал предположение, что активность дипломата может быть связана с «политическими мотивами» Евросоюза, который опасается последствий дальнейшего расширения расследования.

«Не потому ли, что если расследование продолжится, <…> ниточки приведут немножко дальше, за территорию Украины? Это просто предположение», — заключил блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Финляндии призвал поддержать Украину после коррупционного скандала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:34
Родители продали 14-летнюю дочь за пять тысяч евро, виски и продукты
23:15
«Двойная природа»: опасные районы Таиланда, о которых не говорят туроператоры
23:00
Россиянам напомнили, за какие медицинские услуги придется заплатить
22:55
Суд арестовал бывшего вице-премьера Украины Чернышова
22:46
«Как разряженный аккумулятор»: почему мы злимся из-за мелочей
22:40
ЕС мешает расследованию коррупционного скандала вокруг окружения Зеленского

Сейчас читают

«Шерон Стоун — это один фильм»: чем Виктория Маслова лучше американки
С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
«Время покажет»: Андрей Державин объяснил популярность душевных песен
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году