Юрий Куклачев опроверг публикации СМИ о завершении карьеры

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 56 0

Артист продолжает руководить Театром кошек и готовит новое масштабное шоу.

Юрий Куклачев опроверг новость о завершении карьеры

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев опроверг публикации СМИ о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Он назвал ее очередным фейком. Об этом сообщил ТАСС.

По словам художественного руководителя Театра кошек, после тяжелого инфаркта он смог восстановиться и спустя два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми. Куклачев отметил, что сейчас он готовит масштабное и захватывающее шоу с пушистыми коллегами.

Также в скором времени артист поедет на гастроли в Сибирь, чтобы порадовать зрителей спектаклем «Самый добрый клоун».

В день своего 75-летия, 12 апреля 2024 года, Юрия Куклачева госпитализировали с обширным инфарктом, артиста прооперировали.

Куклачев стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр под его руководством получил множество международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира», полученные во время гастролей в Париже.

Кроме того, жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены такие документальные фильмы, как «С улыбкой доброй» режиссера Юрия Дубравина и «Кот и клоун» режиссера Сергея Вологдина.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, издание «Абзац» сообщило, что Куклачев объявил о завершении своей карьеры из-за проблем со здоровьем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:08
Трамп заявил, что США производит лучшее в мире оружие
0:49
Глава МОК Ковентри: в спорте не должно быть дискриминации и политики
0:30
Саудовская Аравия инвестирует в экономику США $600 миллиардов
0:11
Юрий Куклачев опроверг публикации СМИ о завершении карьеры
23:53
В Ухане открылся первый в Китае магазин гуманоидных роботов
23:34
Родители продали 14-летнюю дочь за пять тысяч евро, виски и продукты

Сейчас читают

«Совершенно невыносимо и больно»: Жора Крыжовников про детство без мамы
«Шерон Стоун — это один фильм»: чем Виктория Маслова лучше американки
С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году