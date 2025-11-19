«Я рос вместе с ним»: режиссер Сергей Волков о значении Достоевского в его жизни

Режиссер Волков: «Достоевский никогда не уходил из моей жизни»

Театральный режиссер и актер Сергей Волков рос на книгах Достоевского. О роли писателя в своей жизни автор современной постановки «Идиоты» поделился с корреспондентом 5-tv.ru во время пресс-показа спектакля в Московском художественном театре имени Чехова.

«Для меня Достоевский, на самом деле, это часть моего мироощущения и понимания, потому что я рос вместе с ним. И как-то он никогда не уходил из моей жизни, поэтому его понимание языка, этики и глубин человеческого содержания, которые можно найти в художественной форме, всегда было со мной созвучно и поэтому расставаться с ним никогда не хотелось», — рассказал режиссер.

Волкову настолько всегда был близок дух Достоевского, его творчество и взгляды на жизнь, что даже незаконченная работа, которую он начал еще в театре имени Евгения Вахтангова, не давала ему покоя на протяжении нескольких лет. Актер решил, что текст все же должен «звучать» на сцене.

«Она (незаконченная постановка „Идиота“ — Прим. Ред.) была не закончена, и вот я несколько лет чувствовал, что текст должен звучать, и хорошо бы, если бы он звучал через нас, чтобы как-то нас отражал, чтобы он стал чем-то для нас полезным для исполнителей. Поэтому захотел что-то такое собрать с прекрасными ребятами, что-то, что было бы для нас душеполезным, скажем так. Такая вот задача была простая», — поделился Волков.

Режиссер добавил, что его театральный мастер был в курсе, что тот собирается поставить «Идиота», однако требовал, чтобы работа существенно отличалась от той, которую делали в театре Вахтангова.

«Да-да, мы естественно, с ним обсуждали, и он знал, что я делаю, и он требовал, чтобы это ни каким образом не пересекалось с тем, что мы делали, потому что он сам собирался ставить „Идиота“. Поэтому я пообещал ему, что это будет максимально другие тексты и что-то еще, другая форма. Поэтому как раз это отдаление обсуждалось с ним», — резюмировал автор спектакля «Идиоты».

