«Как Цезарь»: Анна Чиповская рассказала, чем ее поразил режиссер Сергей Волков

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 65 0

Актриса рассказала о своих ощущениях от современной постановки классического произведения Федора Достоевского.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Чиповская: Сергей Волков умеет репетировать как режиссер и актер одновременно

Театральный режиссер Сергей Волков практически никогда не следит за происходящим на сцене из зрительного зала. Об этом актриса Анна Чиповская рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время пресс-показа спектакля «Идиоты» в Московском художественном театре имени Чехова. Она также поделилась, как ощущает осовремененную постановку классического произведения Федора Достоевского.

По словам Анны, Волков глубоко поразил ее умением одновременно репетировать и как актер, и как режиссер. Кроме того, после каждого прогона он озвучивал артистам все свои замечания, которые держал все это время в голове. При этом, Волков никогда не следил за процессом на сцене из зала — он предпочитал другой способ.

«Сережа (режиссер Сергей Волков — Прим. Ред.) меня вообще поражает, потому что репетировать как актер и как режиссер одновременно, потому что он крайне редко, да практически никогда, не садился в зал, ничего не смотрел. Упадет и смотрит одним глазом, что мы там делаем. При этом, после каждого прогона он помнит все замечания, которые хотел сказать <…>. Он Цезарь в каком-то смысле», — рассказала Чиповская.

Также актриса поделилась, что идея с воплощением нескольких ролей одновременно создала атмосферу единого организма на сцене.

«Это какое-то общее целое, какой-то один организм, мне так видится, пока я сижу на стуле там», — смеясь добавила Анна.

Этот спектакль — настоящий вызов

Премьерный показ спектакля «Идиоты» Сергея Волкова по роману Федора Достоевского прошел в Московском художественном театре имени Чехова. По словам режиссера, он хотел, чтобы в спектакле обязательно звучал автор, чей язык и мироощущение отражались бы через каждого актера.

Так оно и вышло. На сцене «идиот» — не один безумец, а целая команда, где четыре человека показывают многогранность своих образов. Даже действие началось не с поднятия занавеса, а с того момента, когда зрители вошли в зал. Сцена — еще один отголосок «безумства»: банки с синей краской, разбросанные повсюду цветы на полу, и в придачу Рогожин, появляется не как привычный бородатый купец, а как темный неврастенический двойник Мышкина, в майке и с руками, заляпанными краской.

