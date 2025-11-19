Стали известны 16 участников стыковых матчей ЧМ-2026 от Европы

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Всего от УЕФА на Мундиаль попадут 16 сборных, 12 из которых уже известны.

Фото: Reuters/Andrew Boyers

Определились все европейские сборные, которые сыграют стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира по футболу в 2026 году, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Все эти сборные разбили на четыре корзины, команды из первой сыграют с участниками из четвертой группы, попавшие же во вторую встретятся с представителями стран из третьей. Таким образом на Мундиаль смогут попасть четыре команды.

В первую корзину попали сборные Италии, Дании, Турции и Украины, во вторую — Польши, Уэльса, Чехии и Словакии, в третью — Ирландии, Албании, Косова, Боснии и Герцеговины, в четвертую — Румынии, Швеции, Северной Македонии и Северной Ирландии.

В первые три корзины попали команды, занявшие вторые места в групповом этапе, в четвертой оказались победители групп Лиги наций, которые в квалификации заняли места ниже второго в своих группах.

Право выступить в финальном этапе ЧМ уже завоевали 12 европейских сборных: Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Португалии, Англии, Шотландии и Хорватии.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет 23-м подобным турниром под эгидой ФИФА и пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Первенство пройдет сразу в 16 городах в трех странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Финал пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, США. Президент страны Дональд Трамп выразил надежду на прибытие российского лидера Владимира Путина на Чемпионат мира.

