Россиян предупредили о мошеннической схеме с «эксклюзивными тарифами»

Депутат Немкин предупредил россиян о схеме мошенников с «эксклюзивными тарифами»

Мошенники активно используют доверие россиян к операторам связи, и схема с «эксклюзивным бесплатным тарифом» стала одним из способов похитить деньги у жертв. Как объяснил Life.ru член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, злоумышленники рассчитывают на то, что россияне привыкли к регулярным рекламным уведомлениям и не будут проверять отправителя сообщения.

Как рассказал депутат, россиянам через мессенджеры и смс шлют сообщения с предложением «бесплатного перехода» на уникальный тариф с большими пакетами минут и трафика.

«В тексте содержится ссылка на поддельный сайт, который внешне полностью повторяет сайт настоящего оператора. На таких страницах пользователя просят ввести личные данные, номер карты или код из SMS — под предлогом „подтверждения личности“ или „активации тарифа“. Все эти данные сразу уходят злоумышленникам», — пояснил парламентарий.

По его словам, технологии аферистов становятся все более изощренными: в ход идут подмена номеров, чтобы сообщение выглядело официальным, нейросети для создания изображений, баннеров и копий сайтов. Некоторые фишинговые ресурсы существуют всего несколько часов, но этого достаточно, чтобы собрать данные большого числа пользователей.

Способ защититься есть. Главное правило — помнить: операторы связи никогда не предлагают «эксклюзивные тарифы» через сторонние ссылки и не требуют данные банковских карт для перехода на тариф, пояснил Немкин. Все изменения обслуживания выполняются только через официальные приложения, личный кабинет или офисы. Любые неожиданные «акции», внешние ссылки и запросы платежной информации должны восприниматься как признак аферы.

Чтобы снизить риски, следует проверять адрес отправившего предложение сайта, игнорировать сообщения от неизвестных номеров и не переходить по подозрительным ссылкам. При любых сомнениях лучше самостоятельно открыть приложение оператора или позвонить на официальную горячую линию. Такая простая проверка помогает избежать утечки персональных данных и финансовых потерь, заключил депутат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ЦБ обновил перечень признаков, по которым финансовые организации смогут выявлять мошеннические переводы. Теперь к таким операциям будут относиться не только переводы, совершенные без согласия клиента, но и те, которые граждане провели под влиянием обмана со стороны злоумышленников.

