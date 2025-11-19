На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа
Лаву непрерывным потоком выбрасывает в небо почти на полкилометра.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Civil Air Patrol/Usgs; 5-tv.ru
А сейчас яркие кадры с побережья Гавайев. Там извергается один из самых активных вулканов планеты!
Лаву непрерывным потоком выбрасывает почти на полкилометра в небо. Но это не пугает туристов и местных. Как раз для такого зрелища они и пришли.
Столь же страшное, но отнюдь не захватывающее зрелище сейчас можно наблюдать в Японии. В городе Оита вспыхнул гигантский пожар. Он вмиг охватил целый район, уничтожив уже более 170 домов, и конца ему пока не видно. Локализацию огня особенно усложняет местная архитектура — почти все дома преимущественно из дерева.
