«Людям это свойственно»: Константин Хабенский о стремлениях человека к недосягаемому

Актер Хабенский: «Людям свойственно размышлять и стремиться к недосягаемому»

Людям свойственно размышлять на тему будущего и стремиться к недосягаемому. Так ответил народный артист России Константин Хабенский на вопрос корреспондента 5-tv.ru на премьере фильма «Авиатор» о возможности сохранения личности спустя десятилетия при заморозке тела.

«Это моменты размышлений человечества о том, что лучшее наступит чуть позже. Это моменты фантастических рассказов, которые мы читали в юности, в детстве, о том, что когда-то в будущем все будет совсем по-другому. Люди будут быстрее думать, быстрее ходить, передвигаться в пространстве и так далее. Поэтому это, наверное, стремление людей к тому недосягаемому, что и на сегодняшний момент кажется благом и кажется чудом, и радостью. Это неизбежность», — поделился актер.

По словам художественного руководителя Московского художественного театра имени Чехова, тема переосмысления своего возраста и жизни полезна для каждого. Но ключевую роль в развитии и становлении человека как личности играет его желание — хочет он быть счастливым или нет.

«Тему возраста человеком переосмыслить полезно. Все зависит от того, хочет человек жить счастливо или не хочет уже, сколько он будет жить в счастье или не в счастье. Это уже второй вопрос. Человек может прожить в счастье два года, год, месяц и быть счастливым на всю жизнь. Либо дожить до 100 лет и ни разу не испытать этого чувства — внутреннего счастья», — резюмировал Хабенский.

