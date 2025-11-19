В России могут ввести компенсацию за давление на сотрудников при увольнении «по собственному»

Диана Кулманакова
Действующие нормы Трудового кодекса не обеспечивают достаточной защиты работников от манипуляций со стороны руководства.

Могут ли работодатели уволить по собственному желанию

В России хотят ввести компенсацию за давление на сотрудника при увольнении

В России предложили закрепить законодательную ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают сотрудников увольняться «по собственному желанию». Об этой инициативе Института исследования проблем современной политики сообщили в обращении министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

По результатам исследования SuperJob за 2024 год, с феноменом подобного увольнения столкнулась каждая третья российская компания. Авторы инициативы отмечают, что эту проблему провоцируют системные сбои в организации труда: неблагоприятная рабочая среда, неэффективные управленческие процессы и вытекающая из этого демотивация сотрудников, что в итоге сказывается на производительности.

К сожалению, действующие нормы Трудового кодекса не обеспечивают достаточной защиты работников от давления и манипуляций со стороны руководства. В ответ на это предлагается разработать национальный стандарт качества трудовой жизни, а также ввести материальную ответственность работодателей, систематически создающих токсичные условия на рабочих местах.

Ключевым новшеством станет право сотрудника требовать компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при документально подтвержденных фактах давления. Авторы инициативы уверены: такая мера способна стать действенным сдерживающим фактором и снизить количество злоупотреблений со стороны начальства.

В целом инициатива направлена на укрепление трудовых прав граждан, повышение качества управления и снижение числа конфликтов в коллективах. Эксперты выразили готовность принять участие в доработке законопроекта и ждут оценки предложенных мер от профильного министерства.

