Британец разозлился из-за вердикта суда и снял штаны

Во время судебного заседания 35-летний житель Великобритании обнажился перед камерой и начал мастурбировать после того, как суд отказал ему в освобождении под залог. Об этом сообщает Worcester News.

По данным издания, Тейлор был задержан в ноябре и признал вину по нескольким эпизодам: непристойное обнажение, кража, нападение на сотрудника экстренных служб и полицейского, а также нарушение общественного порядка. Слушание проходило по видеосвязи из тюремной камеры.

Когда суд отклонил его ходатайство, мужчина спустил штаны, демонстративно оголил гениталии и начал мастурбировать прямо во время трансляции. По словам прокурора, эта сцена сильно расстроила людей в зале, а один из очевидцев позднее признался, что был «шокирован и ошеломлен» увиденным.

В результате разбирательства Тейлор был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы.

