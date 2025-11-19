ВС РФ уничтожили пусковые установки западного производства после попытки ВСУ нанести ракетные удары по Воронежу

Место пуска ракет было оперативно установлено.

ВС РФ уничтожили западные пусковые установки после попытки удара ВСУ по Воронежу

В ответ на попытку ракетного удара по гражданским объектам в Воронежу российские вооруженные силы уничтожили пусковые установки ВСУ западного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, противником были использованы четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, направленные на объекты в черте города. Российские расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» перехватили все ракеты противника.

Упавшие обломки повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Средствами воздушной разведки было оперативно установлено место пуска ракет на территории Харьковской области. В районе населенного пункта Волосская Балаклея обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США.

Боевой расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по ракетной позиции ВСУ, уничтожив обе пусковые установки вместе с боекомплектом и личным составом расчетов до десяти человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ сдались российским снайперам.

