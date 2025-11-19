ВС РФ уничтожили пусковые установки западного производства после попытки ВСУ нанести ракетные удары по Воронежу

ВС РФ уничтожили западные пусковые установки после попытки удара ВСУ по Воронежу

В ответ на попытку ракетного удара по гражданским объектам в Воронежу российские вооруженные силы уничтожили пусковые установки ВСУ западного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, противником были использованы четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, направленные на объекты в черте города. Российские расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» перехватили все ракеты противника.

Упавшие обломки повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Средствами воздушной разведки было оперативно установлено место пуска ракет на территории Харьковской области. В районе населенного пункта Волосская Балаклея обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США.

Боевой расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по ракетной позиции ВСУ, уничтожив обе пусковые установки вместе с боекомплектом и личным составом расчетов до десяти человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ сдались российским снайперам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.