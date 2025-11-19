ИИ может стать «человеком года» в США

ИИ может стать «человеком года» по версии журнала Time

Звание «человек года» по версии американского журнала Time может получить искусственный интеллект. Соответствующие данные предоставило букмекерское агентство Polymarket.

По информации источника, вероятность победы ИИ равна 37%. За ним следуют гендиректор и основатель ведущего американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг (17%), а также Папа Римский Лев XIV (15%), генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (8%) и президент США Дональд Трамп (7%).

В еженедельном журнале Time с 1927 года в итоговом номере объявляют человека уходящего года, на обложке размещают его фото. Особых критериев для присвоения этого звания не существует. Его обычно получает тот, кто оказывал значительное влияние на общество в течение года.

Выбирает победителя редколлегия издания после тщательного отбора кандидатов в ходе дискуссий.

