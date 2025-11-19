Улов поражает: в Ростовской области рыбаки хвастаются «крокодилом»

Местные жители показывают трофеи такой величины, что пользователи соцсетей приняли их за речных чудовищ.

Речные чудовища в Ростовской области

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

В Ростовской области поймали рыбу, похожую на крокодила

Ростовские любители рыбалки продолжают удивлять пользователей соцсетей впечатляющими трофеями, и некоторые снимки даже породили шутки о том, что в водоемах региона завелась «рыба-крокодил». На необычные публикации обратила внимание Rostovgazeta.ru.

В группе «Рыбалка в Ростове и Ростовской области» рыбаки делятся фотографиями крупной добычи. Один из авторов показал огромного жереха, серебристую рыбу из семейства карповых.

«Никак не отпускают меня эти серебряные красавцы», — написал он, уточнив только, что ловил на Дону и точное место раскрывать не собирается.

Другие участники группы похвастались двумя впечатляющими толстолобами.

«Долго возился, и это оказался огромный толстолоб, вываживал его час, спиннинг не подвел, класс», — рассказал один из рыбаков. Судя по кадрам, каждая рыба могла весить десять килограммов и более.

Не ушел без улова и рыбак, вышедший на воду 7 октября. На его крючок попался крупный сом.

«Очень хотелось в количестве половить жорика (жереха — Прим. ред.), но сомик внес свои коррективы. Итогом очень доволен, три жорика и пять сомиков», — поделился он.

Еще один пользователь показал судака весом более четырех килограммов

«Это где такие крокодилы клюют?» — удивился один из комментаторов. Автор фото лишь улыбнулся и сообщил, что местность раскрывать не будет, но ловил «монстра» в Ростовской области.

