Опасная привычка: как неправильное глотание может испортить прикус и речь ребенка

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 51 0

Неправильная техника приема пищи часто проявляется в момент перехода с грудного молока или смеси на обычную еду.

Как детское глотание может изменить прикус и речь — эксперт

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог Маруфиди: некорректные движения языка при глотании влияют на прикус

Инфантильный тип глотания, присущий младенцам, может сохраняться у детей старшего возраста и влиять на формирование прикуса и речевых навыков. Об этом Газета.ру рассказала стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.

По ее словам, глотательная функция обеспечивается скоординированным сокращением мышц под контролем нервной системы.

У младенцев этот процесс отличается: язык при глотании двигается вперед и назад, рот приоткрыт, а верхние и нижние челюсти не смыкаются.

«Если такая особенность сохраняется у детей старше трех лет, она считается аномалией, поскольку негативно влияет на речь и прикус», — отметила врач.

Маруфиди выделила два признака инфантильного глотания: ребенок ест твердую пищу, запивая ее жидкостью, и при глотании заметно напрягает подбородок и губы. Патология проявляется, когда язык находится на дне полости рта и давит на зубы, что может вызвать смещение передних зубов, образование диастем (щелей между зубами), развитие открытого или бокового прикуса, а также сужение неба или формирование так называемого готического неба — высоко-выпуклой небной дуги, которая нарушает нормальное положение зубов и строение рта.

Сбой в глотательной функции возникает при переходе от грудного молока или смесей на взрослое питание, особенно при недостатке жесткой пищи в рационе.

По словам эксперта, перед проведением ортодонтического лечения важно устранить неправильные движения губ и языка. Для этого рекомендуется раннее обращение к стоматологу и логопеду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать зубную пасту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:40
Улов поражает: в Ростовской области рыбаки хвастаются «крокодилом»
16:35
Перо кололо больнее штыка: в Москве открылась выставка к 125-летию Бориса Ефимова
16:30
Хотел наказать водителя — наказал себя: красноярец снял собственные нарушения
16:18
Официально: в документе НАБУ по делу Миндича появилась фамилия Зеленского
16:15
В Южной Корее 50-летняя японка насильно поцеловала участника группы BTS
16:11
Главы ТЦК массово покидают Украину

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
«Мы как русская изба»: «Иванушки» готовы принять кинувших Буланову танцоров
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году