Народная артистка России Лариса Долина дала показания в суде по делу о мошенничестве с ее квартирой. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Исполнительница давала показания в Хамовническом суде Москвы посредством видеоконференции. В уголовном деле о мошенничестве с квартирой она проходит как потерпевшая.

Летом 2024 года певица лишилась личной жилплощади и денег. По словам Долиной, злоумышленники по телефону втерлись к ней в доверие, представившись сотрудниками правоохранительных органов.

Установлено, что преступники находились в это время на Украине.

Следуя указаниям мошенников, исполнительница продала свое жилье по цене ниже рыночной стоимости. Все вырученные деньги Долина перевела якобы на безопасный счет. Туда же зачислила и остальные свои сбережения.

Сейчас, кроме уголовного дела, певица ведет еще одну тяжбу, планируя вернуть себе право на квартиру. Поэтому она подала в суд на новую собственницу жилплощади Полину Лурье. Которая, в свою очередь, направила встречный иск.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.