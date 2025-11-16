Зеленский договорился с Грецией о поставках газа

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 47 0

Афины закупают топливо у США.

Зеленский договорился с Грецией о поставках газа

Фото: Reuters/Yves Herman

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украина подготовила соглашение по импорту газа из Греции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Афины станут реэкспортером американского топлива. Зеленский уточнил: так в скором времени у них появится еще один безопасный маршрут поставки газа для Украины на зиму.

«Мы закроем потребность в почти €2 млрд на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи», — написал глава Незалежной.

В публикации Владимира Зеленского также сказано, что финансовую помощь в этом вопросе Киеву оказывают европейские партнеры и банки. Он отдельно отметил поддержку Норвегии, а также упомянул активную работу с американцами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советник Зеленского Михаил Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики. Таким образом политик прокомментировал скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича, ставшего фигурантом уголовного дела о взяточничестве в сфере энергетики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:31
Московский зоопарк оказывает комплексную поддержку новым регионам России
15:18
Экономия становится угрозой: кто отвечал за опасный демонтаж спорткомплекса «Снежком»
15:00
Человек или машина: как мир вступает в эпоху разумных андроидов
14:51
Путин примет участие в закладке нового атомного ледокола «Сталинград»
14:44
Зеленский договорился с Грецией о поставках газа
14:29
В Аргентине россиянка задержала пытавшегося ее ограбить вора на мотоцикле

Сейчас читают

«Одни из самых красивых»: турецкий певец Эмре Алтуг назвал россиянок особенными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году