Украина подготовила соглашение по импорту газа из Греции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Афины станут реэкспортером американского топлива. Зеленский уточнил: так в скором времени у них появится еще один безопасный маршрут поставки газа для Украины на зиму.

«Мы закроем потребность в почти €2 млрд на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи», — написал глава Незалежной.

В публикации Владимира Зеленского также сказано, что финансовую помощь в этом вопросе Киеву оказывают европейские партнеры и банки. Он отдельно отметил поддержку Норвегии, а также упомянул активную работу с американцами.

