«Человек безумен»: Никас Сафронов рассказал о главной проблеме жизни

Никас Сафронов указал на важность соответствия человека своему времени

Основная проблема человечества заключается в том, что люди обладают разумом, который может привести их к безумию. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал народный художник России Никас Сафронов на премьере фильма «Авиатор».

«Человек безумен. Он глуп оттого, что разумен. Это самая большая проблема», — отметил творец.

По его словам, помочь человеку способна лишь та эпоха, во времена которой он родился, и то место, где появился на свет.

«Жить надо везде и сегодня, и сейчас. Как говорится, когда родился, тогда и пригодился. А все остальное будет потом», — подчеркнул художник.

Никас Сафронов отметил, что жизнь последующих поколений зависит от того, какие планы будут заложены нынешним при воспитании.

«Если вы дадите хорошие гены и правильное воспитание, ваши потомки будут жить с вами и делать вещи, которые вы планировали сами, но не осуществили», —добавил он.

К тому же, по словам собеседника, человеческий процесс цикличен, поэтому важно вести мир к прогрессу.

