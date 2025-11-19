Тайны древнего кратера: НАСА обнаружило на Марсе загадочный камень

Times of India: НАСА обнаружило на Марсе загадочный камень

НАСА обнаружило на Марсе камень, которого там быть не должно. Об этом сообщает The Times of India.

Марсоход Perseverance запечатлел на поверхности планеты валун, который резко выделяется среди окружающих пород. Снимок был сделан в районе кратера Езеро — высохшего древнего озера, где обычно встречаются осадочные породы характерного состава.

У найденного камня другой цвет, структура и плотность поверхности. В отчете миссии НАСА отмечается, что он заметно отличается от любых образований, обнаруженных в этой зоне, что указывает на возможность его переноса из совершенно другого региона планеты.

Как валун мог оказаться в кратере

По предварительным данным ученых, камень мог попасть в район Езеро в результате столкновения с метеоритом или в ходе древних геологических процессов, которые перемещали породы на большие расстояния. Такой перенос считается редким явлением, но не исключен при активной марсианской истории.

Исследователи считают, что необычная находка может помочь понять, как менялся рельеф Марса в течение миллиардов лет и какие процессы формировали поверхность планеты.

Какие данные получил марсоход

Валун был сфотографирован с помощью Mastcam-Z — пары камер высокого разрешения, которая позволяет изучать текстуру и состав объектов. Первичный анализ показывает, что структура камня не совпадает с образцами, ранее встречавшимися в регионе.

Ученые планируют провести дополнительные спектральные исследования, чтобы установить происхождение породы и определить, действительно ли она была принесена извне.

Почему находка важна

Необычная порода может стать ключом к пониманию геологических процессов, которые происходили на Марсе, когда планета была более активной. Если валун действительно переместился из другой части Марса, это поможет уточнить масштабы древних потоков воды, воздействие ветровой эрозии или последствия ударных событий.

