МЧС ликвидировало пожар в гостинице в центре Москвы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 57 0

Ранее из здания были эвакуированы около 400 человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МЧС ликвидировали пожар в гостинице Radisson Blue Олимпийский в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по столице в своем Telegram-канале.

В гостинице Radisson Blue Олимпийский на Самарской улице произошло возгорание, к тушению которого были привлечены 39 человек и десять единиц специализированной техники. Возгорание спасателям удалось ликвидировать.

По предварительным данным, пострадавших нет.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения самостоятельно покинули около 400 человек», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

По информации агентства «Москва», огонь вспыхнул на третьем этаже — на кухне одного из заведений общественного питания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сургутском поселке Дорожный после взрыва газового баллона загорелся супермаркет. Возгорание началось в пристройке, где располагалась пекарня, а затем пламя распространилось на площадь около 250 квадратных метров. А также произошло обрушение кровли.

В процессе тушения из здания вынесли 40 газовых баллонов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:10
Неонацист из Грузии признал вину в заговоре с целью отравления детей в США
15:06
Литва открыла границу с Белоруссией
15:01
Может не хватить? Украина экономит запасы газа из хранилищ
15:00
Депутаты Верховной рады вызвали с отчетом министров украинского правительства вместе с Умеровым
14:50
Волшебные таблетки? Россияне потратили 160 млн рублей на БАДы в 2025 году
14:48
Десятки бутылок: директора школы уволили из-за тайника с алкоголем в ее кабинете

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
«Мы как русская изба»: «Иванушки» готовы принять кинувших Буланову танцоров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году