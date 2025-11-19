Суды Москвы заблокировали 30 сайтов с осквернением христианских символов

Суды Москвы заблокировали более 30 сайтов, на которых зафиксировали оскорбление христианской символики. Материалы дела оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Указанные информационные материалы создают угрозу нарушения права граждан на свободу совести и вероисповедания», — было объявлено в суде.

Согласно полученным данным, среди заблокированных платформ были и площадки, на которых размещались порнографические материалы. То есть фото и видео, на которых изображены сцены сексуального характера. При этом герои данного контента использовали во время съемки религиозные символы, в том числе кресты.

За публичное осквернение предметов религиозного почитания в российском законодательстве предусмотрена административная ответственность. А за публичные действия, которые совершались с целью оскорбить религиозные чувства верующих, авторам данного контента придется отвечать уже по статье 148 УК РФ. Последняя предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет.

