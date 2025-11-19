Тезка Ларисы Долиной доказала право на купленную без договора квартиру

Право собственности тезки народной артистки России Ларисы Долиной на квартиру и земельный участок, которые она купила, но не смогла оформить из-за того, что сделка совершалась устно, обязал признать Любинский суд Омской области. С материалами дела и решением, опубликованном на сайте, ознакомился 5-tv.ru.

«Исковые требования Долиной Л. А удовлетворить. Признать заключенным договор купли-продажи квартиры. Признать за Долиной Л. А право собственности на жилое помещение — квартиру, площадью 29,5 квадратных метров и право собственности на земельный участок, площадью 240 квадратных метров», — отмечалось в сообщении.

Уточнялось, что продавцы уехали из России.

По решению суда, полная тезка певицы Ларисы Долиной заплатила 12 миллионов рублей за недвижимость. Этот факт подтвердился распиской. В связи с тем, что ответчики по делу живут за рубежом, женщина не смогла зарегистрировать право собственности во внесудебном порядке. Суд сделал вывод, что, несмотря на отсутствие договора в письменном виде, сделка была фактически исполнена обеими сторонами.

Певица Лариса Долина, поддавшись уловкам телефонных злоумышленников, в августе 2024 года потеряла сбережения и продала квартиру под их давлением. За три месяца, с апреля по июнь, аферисты с Украины, поэтапно обманывали Долину и провоцировали ее переводить им денежные средства. После осознания обмана артистка пошла за помощью в правоохранительные органы.

Хамовнический районный суд столицы принял решение в пользу Долиной по встречным искам певицы и Лурье в марте 2025 года. Суд взыскал в пользу исполнительницы свыше 69 миллионов рублей в ходе уголовного дела.

В дальнейшем, 8 сентября, в удовлетворении апелляционной жалобы Лурье отказали. При этом Московский городской суд признал решение о праве собственности спорной квартиры за Долиной, ее дочерью и внучкой законным.

Сама же Лурье обжаловала решение о признании недействительной сделки купли-продажи недвижимости артистки в кассационном суде 27 октября.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лариса Долина считала, что сделки по продаже квартиры идут фиктивно под контролем МВД.

