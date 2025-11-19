Более 55 тысяч бойцов приняли крещение в зоне СВО

Пройти реабилитацию раненым в ходе боевых действий помогают более четырех тысяч религиозных волонтеров.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Более четырех тысяч религиозных волонтеров помогали раненым в боях на СВО пройти реабилитацию. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора, он поблагодарил православных священников, имамов, лам, — всех кто находятся на передовой.

«Число богослужений, проведенных военным духовенством, исчисляется десятками тысяч. По последним данным, только таинство крещения в зоне специальной военной операции приняли более 55 тысяч бойцов. Священнослужители, находящиеся на передовой, сотни их, награждены государством высшими государственными наградами, в том числе такими наградами, как ордена Мужества. При том, что у священнослужителей нет в руках оружия», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Двое священнослужителей, погибших на СВО, Антон Савченко и Михаил Васильев, удостоены высшей награды — звания Героя России — посмертно.

К участникам и гостям мероприятия обратился президент РФ Владимир Путин. В телеграмме президент отметил вклад Всемирного русского народного собора в воспитание молодежи. Глава государства также добавил, что сохранение памяти о героизме наших солдат в Великой Отечественной войне вдохновляет сегодняшнее поколение воинов, которые берегут безопасность наших граждан, сражаются с неонацистами и освобождают исторические российские территории.

