«Все хорошо»: Путин успешно прошел ежегодное медицинское обследование

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 56 0

Глава государства провел в клинике полтора дня.

Каково состояние здоровья Владимира Путина

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Путин успешно прошел ежегодное медицинское обследование

Президент РФ Владимир Путин прошел ежегодное медицинское обследование. Об этом он заявил на выставке «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Российскому лидеру представили разработки на основе ИИ, созданные для мгновенной проверки состояния человеческого организма человека. Согласно проекту, такой чекап займет всего одну минуту. Путин отметил, что сейчас это кажется фантастикой и рассказал, что пройденное им накануне обследование заняло полтора дня с ночевкой в медучреждении.

«Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо» — сообщил глава государства.

В ходе Международной конференции по искусственному интеллекту Ai Journey в декабре 2024 года Владимиру Путину уже показывали гаджеты, которые помогают контролировать состояние здоровья. В частности, президенту демонстрировали умное кольцо и умную камеру. Тогда специалисты отметили, что использование современных технологий в медицине уже помогло сократить смертность на 30%.

