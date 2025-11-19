Путин: Россия будет серийно производить малые АЭС

Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выставки «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Глава государства сообщил, что менее чем за два десятилетия планируется соорудить 38 атомных энергоблоков, прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Общая выработка энергии будет сопоставима с таковой у всей ныне действующей атомной инфраструктуры в стране.

Сейчас в планах — запустить не только строительство малых станций, но и продолжить сооружать блоки на базе крупнейших АЭС.

Для РФ развитие энергетической отрасли — стратегическая задача. Это позволяет нам сохранять конкурентоспособность, кроме того, мощные и стабильные источники энергии — необходимое условие работы центров обработки данных, от которых, в свою очередь, зависит развитие искусственного интеллекта. Кроме того, достижения РФ в сфере ИИ могут представлять интерес и для иностранных партнеров.

