Путин: Россия будет серийно производить малые АЭС

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Менее чем за 20 лет планируется построить 38 станций.

Сколько АЭС планирует построить Россия

Фото: © РИА Новости/POOL

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выставки «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Глава государства сообщил, что менее чем за два десятилетия планируется соорудить 38 атомных энергоблоков, прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Общая выработка энергии будет сопоставима с таковой у всей ныне действующей атомной инфраструктуры в стране.

Сейчас в планах — запустить не только строительство малых станций, но и продолжить сооружать блоки на базе крупнейших АЭС.

Для РФ развитие энергетической отрасли — стратегическая задача. Это позволяет нам сохранять конкурентоспособность, кроме того, мощные и стабильные источники энергии — необходимое условие работы центров обработки данных, от которых, в свою очередь, зависит развитие искусственного интеллекта. Кроме того, достижения РФ в сфере ИИ могут представлять интерес и для иностранных партнеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал госкорпорацию «Росатом» признанным лидером атомной энергетики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.94
-0.11 93.78
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:13
Путин заявил о необходимости повышения средней продолжительности жизни в России
21:06
Путин: Россия будет участвовать в саммите по ИИ в Индии
21:01
В Европарламенте раскритиковали сделку Украины и Франции по истребителям Rafale
20:54
Россия намерена работать над законами в сфере ИИ вместе с партнерами
20:47
Путин заявил о необходимости учить детей самостоятельному мышлению
20:41
Путин: Россия будет серийно производить малые АЭС

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
На Западе знали об этом годами: американский политолог о коррупционном скандале на Украине
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году