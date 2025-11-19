Путин назвал генеративный искусственный интеллект стратегическим направлением РФ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 70 0

Президент подчеркнул, что развитие отечественных ИИ-технологий должно стать основой технологического суверенитета страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин 19 ноября заявил на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в Москве, что технологии генеративного искусственного интеллекта являются стратегически важными для страны.

«Очевидно, что технологии генеративного и искусственного интеллекта становятся ключевыми, стратегическими. За обладание собственными, фундаментальными языковыми моделями, за это конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые ведущие государства», — заявил российский лидер.

Он отметил, что из-за стремительного развития ИИ Россия должна полностью обеспечить технологический суверенитет и не допустить зависимости от нейросетей, созданных за рубежом. По словам президента, это направление превращается в один из самых масштабных технологических проектов в истории человечества, поэтому ключевые инвестиции идут на расширение вычислительных и энергетических мощностей.

Путин подчеркнул, что уже в нынешнем десятилетии потребление электроэнергии дата-центрами вырастет более чем втрое. Он добавил, что использование продуктов на основе генеративного ИИ увеличивается во всем мире, и в России большинство молодых людей уже активно применяют нейросети в повседневной жизни.

Президент призвал обеспечить полный цикл разработки отечественных языковых моделей — от фундаментальных до узкоспециализированных. Все этапы обучения должны находиться под контролем российских специалистов.

По его словам, работа над сложными ИИ-системами должна стать импульсом к развитию российской инженерной школы. При этом важно не только создавать инновационные решения, но и внедрять их в промышленность, транспорт, здравоохранение и сферу государственного управления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.94
-0.11 93.78
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:13
Путин заявил о необходимости повышения средней продолжительности жизни в России
21:06
Путин: Россия будет участвовать в саммите по ИИ в Индии
21:01
В Европарламенте раскритиковали сделку Украины и Франции по истребителям Rafale
20:54
Россия намерена работать над законами в сфере ИИ вместе с партнерами
20:47
Путин заявил о необходимости учить детей самостоятельному мышлению
20:41
Путин: Россия будет серийно производить малые АЭС

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
На Западе знали об этом годами: американский политолог о коррупционном скандале на Украине
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году