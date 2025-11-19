Путин назвал генеративный искусственный интеллект стратегическим направлением РФ

Президент России Владимир Путин 19 ноября заявил на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в Москве, что технологии генеративного искусственного интеллекта являются стратегически важными для страны.

«Очевидно, что технологии генеративного и искусственного интеллекта становятся ключевыми, стратегическими. За обладание собственными, фундаментальными языковыми моделями, за это конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые ведущие государства», — заявил российский лидер.

Он отметил, что из-за стремительного развития ИИ Россия должна полностью обеспечить технологический суверенитет и не допустить зависимости от нейросетей, созданных за рубежом. По словам президента, это направление превращается в один из самых масштабных технологических проектов в истории человечества, поэтому ключевые инвестиции идут на расширение вычислительных и энергетических мощностей.

Путин подчеркнул, что уже в нынешнем десятилетии потребление электроэнергии дата-центрами вырастет более чем втрое. Он добавил, что использование продуктов на основе генеративного ИИ увеличивается во всем мире, и в России большинство молодых людей уже активно применяют нейросети в повседневной жизни.

Президент призвал обеспечить полный цикл разработки отечественных языковых моделей — от фундаментальных до узкоспециализированных. Все этапы обучения должны находиться под контролем российских специалистов.

По его словам, работа над сложными ИИ-системами должна стать импульсом к развитию российской инженерной школы. При этом важно не только создавать инновационные решения, но и внедрять их в промышленность, транспорт, здравоохранение и сферу государственного управления.

