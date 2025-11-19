Путин заявил о необходимости использования ИИ-помощников

Президент России Владимир Путин 19 ноября на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в Москве заявил, что интеллектуальные помощники и другие продукты на основе искусственного интеллекта должны применяться в большинстве управленческих и производственных процессов.

«Продукты на основе искусственного интеллекта уже к 2030 году должны применяться во всех ключевых отраслях. Речь в том числе о таких решениях, как интеллектуальные помощники человека, ИИ-агенты. Их нужно использовать в большинстве управленческих и производственных процессов», — сказал президент.

Путин отметил, что уже в марте следующего года правительство, министерства и ведомства обязаны представить «исчерпывающую информацию» о применении искусственного интеллекта в экономике, социальной сфере и в субъектах федерации. Он также поручил обновить требования к рейтингу цифровой трансформации регионов, включив в него показатели внедрения ИИ.

Президент подчеркнул, что руководители министерств, ведомств и регионов должны «четко понимать запросы» предприятий и находиться в постоянном контакте с научным и инженерным сообществом, чтобы обеспечивать условия для тестирования и практического применения перспективных технологий.

В ходе того же выступления Путин напомнил, что считает генеративный ИИ стратегически важным направлением для России. Он призвал развивать полный цикл отечественных технологий, включая национальные языковые модели фундаментального и отраслевого уровня, подчеркнув, что все этапы их обучения должны проходить под контролем российских специалистов.

