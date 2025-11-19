Путин: независимые нейросети помогут сохранить данные пользователей внутри РФ

Президент России Владимир Путин 19 ноября на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в Москве заявил о необходимости обеспечить стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры.

«Чтобы наращивать потенциал отечественной технологии генеративного и искусственного интеллекта, обучать наши языковые модели, необходимо гарантировать стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что независимость российских нейросетей позволит сохранять данные пользователей внутри страны и предотвратит их утечку за границу. В связи с этим он предложил совместно с бизнесом реализовать программу развития центров обработки данных (ЦОД), обеспечивающих доступ к вычислительным мощностям для стартапов, научных организаций и технологических компаний.

Президент также акцентировал внимание на необходимости устранения административных и правовых барьеров, которые мешают созданию и внедрению отечественных технологий. По его словам, избыточная регламентация ИИ в ряде стран замедлила развитие новых продуктов.

Для регулирования отрасли Путин предложил использовать «мягкое» право, включая кодекс этики в сфере ИИ, и подчеркнул, что в госуправлении и силовых ведомствах следует применять исключительно собственные разработки. Путин отметил, что в таких сферах, как государственное управление и работа специальных служб, следует опираться исключительно на собственные базовые разработки, при этом всю работу необходимо вести в прямом диалоге с технологическим бизнесом.

