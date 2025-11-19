Путин: независимые нейросети помогут сохранить данные пользователей внутри РФ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 48 0

Президент объяснил, что нужно для развития отечественных ИИ-технологий.

Путин о развитии российских нейросетей

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин 19 ноября на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в Москве заявил о необходимости обеспечить стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры.

«Чтобы наращивать потенциал отечественной технологии генеративного и искусственного интеллекта, обучать наши языковые модели, необходимо гарантировать стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что независимость российских нейросетей позволит сохранять данные пользователей внутри страны и предотвратит их утечку за границу. В связи с этим он предложил совместно с бизнесом реализовать программу развития центров обработки данных (ЦОД), обеспечивающих доступ к вычислительным мощностям для стартапов, научных организаций и технологических компаний.

Президент также акцентировал внимание на необходимости устранения административных и правовых барьеров, которые мешают созданию и внедрению отечественных технологий. По его словам, избыточная регламентация ИИ в ряде стран замедлила развитие новых продуктов.

Для регулирования отрасли Путин предложил использовать «мягкое» право, включая кодекс этики в сфере ИИ, и подчеркнул, что в госуправлении и силовых ведомствах следует применять исключительно собственные разработки. Путин отметил, что в таких сферах, как государственное управление и работа специальных служб, следует опираться исключительно на собственные базовые разработки, при этом всю работу необходимо вести в прямом диалоге с технологическим бизнесом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.94
-0.11 93.78
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:13
Путин заявил о необходимости повышения средней продолжительности жизни в России
21:06
Путин: Россия будет участвовать в саммите по ИИ в Индии
21:01
В Европарламенте раскритиковали сделку Украины и Франции по истребителям Rafale
20:54
Россия намерена работать над законами в сфере ИИ вместе с партнерами
20:47
Путин заявил о необходимости учить детей самостоятельному мышлению
20:41
Путин: Россия будет серийно производить малые АЭС

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
На Западе знали об этом годами: американский политолог о коррупционном скандале на Украине
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году