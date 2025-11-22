Баста рассказал о съемках нового клипа на песню «Любовь без памяти»

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко. — Прим. ред.), режиссер Дмитрий Левин и актеры мюзикла «Любовь без памяти» рассказали о съемках нового клипа на концертную версию одноименной песни. По заверению участников команды, они прошли в экстремальных условиях.

Первое музыкальное видео к композиции поклонники артиста увидели в 2010 году. Спустя годы Баста — один из крупнейших исполнителей и продюсеров страны — снова рассказывает свою историю любви, но в другом формате.

«Все, что есть в мюзикле, мы все взяли и перенесли в клип… Мы и актеров взяли с мюзикла, и декорации взяли с мюзикла. И песня эта звучит в мюзикле. Мы не из мюзикла взяли только Басту. И то мюзикл по его песням… Это больше некое пересечение персонажа клипа, образ которого списан с истории Василия», — рассказал Левин.

Съемочная группа работает в экстремальных условиях, хоть по их настроению, шуткам и теплой расслабленной атмосфере этого и не скажешь. Команда собралась на площадке в три часа ночи, у них есть 12 часов, чтобы отснять все материалы для будущего клипа. А потом на этой же сцене согласно расписанию актеры мюзикла начнут представление для зрителей.

«Вот Артемий играет Василия, а Василий играет Василия, и они вместе сталкиваются и постоянно в клипе пересекаются. В одних и тех же сценах появляется и Артемий, и Василий, только Василий просто как наблюдатель, а Артемий — у него идет его жизнь, его любовь, его развитие отношений. Артемий — это один из главных солистов мюзикла. Их несколько… А сегодня почему его выбрали? Потому что он свободен», — смеется режиссер.

Шутки шутками, а рабочий процесс осложняется не только строгими временными рамками, но и техническими нюансами. Пока главная звезда — Баста — в шутку исполняет оперу на вышке, рядом с ним на тросах «висят» артисты, задействованы все декорации мюзикла. Необходимо завершить процесс вовремя, дать им возможность подготовиться к очередному показу. Сам рэпер перед съемками спал не более пары часов — он только что вернулся с гастролей, у него был большой концерт в Астрахани.

Баста подчеркнул, что не боится в клипе раскрыть театральной постановки, наоборот, ему хочется делиться со зрителем своим творчеством — новым масштабным проектом. Поэтому те, кто еще не видел мюзикла «Любовь без памяти», в клипе найдут те же сцены, посмотрят его сокращенную версию в художественной обработке, но с участием рэпера. Исполнитель очень воодушевлен и поражен тем, что с момента рождения композиции прошло 15 лет!

«Представляете, какой я пожилой человек, 45 лет уже!.. Интерпретация другая, да. Но эта версия (песни) концертная, мы на концертах только так ее поем много лет, просто решили ее записать, и совпало с тем, что вышел мюзикл, в мюзикле она играет в таком же виде. Вот и решили снять несколько кадров, потому что хочется людям показать, как здесь все красиво, классно», — поделился Вакуленко.

Постановка знакомит зрителей с творчеством и личной историей любви рэпера и его супруги Елены Вакуленко-Пинской, подарившей ему двоих детей. Но есть в ней и магия появления новых семейных пар. Во время показов влюбленные делают предложения руки и сердца, и это уже стало своеобразной традицией. Жених, предупредив организаторов, может получить возможность позвать свою избранницу замуж.

«Это первый мюзикл в мире, на котором можно делать предложение, представляете, какое достижение! Я прямо взлетаю на этих словах… Всегда приглашают обязательно на свадьбу! Мы за эти годы больше 200 пар поженили, поэтому невозможно побывать на всех свадьбах… Считайте, это и есть ЗАГС у нас… Ну, необходима лицензия… Но я думаю, что нас уберут просто из этого бизнеса, серьезная индустрийка!» — пошутил Баста.

Рэпер, забывший о сне и отдыхе, продолжает работу над клипом и свою главную миссию — создавать музыку и вдохновлять людей, объединять их главным и бессмертным чувством. Как отметил артист, любовь — понятие вечное, явление, повторяющееся из поколения в поколение. Одни ищут любовь, другие переживают трагедию любви, третьи наслаждаются счастьем. Что же касается его личной истории — Вакуленко ни о чем не жалеет. В его жизни были взлеты и падения, боль и радость, но главное удалось сохранить. О своей судьбе Баста говорит: «Все прошло идеально». И вскоре фанаты увидят эту историю в клипе.

