Осталась парализованной: ревнивый мужчина сломал шею 56-летней учительнице

В Великобритании ревнивый мужчина сломал шею 56-летней учительнице

Учительница Труди Берджесс осталась парализованной после жестокого нападения со стороны ее партнера Роберта Исома. По данным суда Престона, мужчина в припадке ярости прижал ее лицом к кровати и всем весом навалился на шею, переломив позвоночник.

Следователи рассказали, что сразу после случившегося Исом позвонил в службу спасения, но солгал. И родственникам, и сотрудникам полиции мужчина заявил, что произошедшее — «игра, которая пошла не по плану». Состояние пострадавшей говорило об обратном: женщина потеряла чувствительность ниже груди и навсегда утратила возможность ходить.

Прокурор Сара Магилл сообщила присяжным, что Берджесс теперь нуждается в круглосуточном уходе и постоянной помощи медицинских специалистов.

Пострадавшая учительница оказалась особенно уязвимой после смерти мужа. С Исомом она познакомилась через сестру: мужчина был ее садовником, проявлял заботу и постепенно вошел в жизнь семьи.

Отношения начинались как страстные и поддерживающие, но затем мужчина стал проявлять жестокость. Однажды он завернул ее голову в простыню и едва не задушил, а спустя еще некоторое время жестоко избил в салоне автомобиля. Исом признал оба эпизода.

Берджесс решила уйти от него. В ночь происшествия она ночевала в доме мужчины. Утром заявила, что намерена разорвать отношения. Исом впал в ярость. По словам обвинения, он прижал женщину к изголовью кровати, кричал, затем стащил к краю и навалился сверху — давление было настолько сильным, что, по словам женщины, она «услышала треск» своего скелета. Она потеряла чувствительность мгновенно.

Исом продолжал кричать и не сразу поверил, что она не может двигаться. Лишь спустя время он вызвал скорую, заявив оператору, что она «упала с кровати во время шалостей».

Снимки КТ показали, что травма несовместима с падением: ее могли бы получить только при падении с высоты 5-6 метров — никак не с кровати. Теперь Берджесс не может выполнять простейшие действия без помощи: двигать пальцами, пить, кашлять. При этом ее когнитивные способности полностью сохранены.

На суде стало известно, что после нападения Исом успел позвонить сестре Берджесс и убедить ее, что произошла «ужасная случайность». Позже он сообщил полиции, что «никогда бы намеренно не причинил ей вред» и «любит Труди больше жизни».

Однако обвинение настаивает: мужчина действовал умышленно и стремился причинить тяжкий вред. Присяжным предстоит решить, был ли перелом шеи сознательной жестокой атакой или, как утверждает подсудимый, трагическим несчастным случаем.

