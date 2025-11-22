Лучше не станет: что думают в разведке Украины о мирном плане Трампа

Economist: украинская разведка считает, что мирный план не станет лучше

В украинской разведке уверены, что затягивание конфликта не улучшит позиции Киева на переговорах. Об этом написал журнал The Economist.

«Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? К тому моменту предполагаемая сделка не станет лучше», — поделился с журналистами источник в украинских спецслужбах.

Украина столкнулась сразу с несколькими мощными вызовами, среди которых стремительное продвижение российской армии, нехватка пехоты в войсках и внутриполитические проблемы, в частности громкий коррупционный скандал с ближайшим окружением президента Владимира Зеленского.

«Офицер разведки сравнил это с атомной бомбой, взорвавшейся прямо в лице Владимира Зеленского», — пояснило издание.

Скандал, связанный с откатами и отмыванием денег, в центре которого находится государственное агентство по атомной энергетике «Энергоатом», быстро превращается в худший кризис. С ним и столкнулся президент Украины, подчеркнул автор публикации.

Как писал 5-tv.ru, 19 ноября NBC News сообщил, что Трамп утвердил план из 28 пунктов по урегулированию конфликта и поставил Киеву дедлайн до 27 ноября. В тот же день The Economist указал, что он включает сокращение численности ВСУ в 2,5 раза, а Axios передал данные о возможной передаче России подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 ноября заявил, что Москва официально не получала документы от США и узнает часть деталей из медиа. В Кремле подчеркнули, что действия российской армии должны подтолкнуть Киев к переговорам.

Обсуждение мирной инициативы идет на фоне и утраты Киевом значимых населенных пунктов в зоне СВО, включая Купянск, и масштабного коррупционного скандала на Украине.

Антикоррупционное бюро (НАБУ) 10 ноября сообщило о крупных хищениях в энергетической сфере страны. По данным инспекторов бюро, через мошеннические схемы прошло около ста миллионов долларов.

Обвинения предъявили семи лицам, среди которых и приближенный к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич, а также ряд бывших и действующих высших чиновников, включая главу офиса президента Андрея Ермака. Кроме того, в материалах фигурирует имя самого украинского лидера.

