Сирийский беженец перерезал горло туристу у мемориала Холокосту в Германии

Беженец из Сирии перерезал горло туристу из Испании у мемориала холокосту в центре Берлина. Он предстал перед судом. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Сирийский подросток — сторонник ИГИЛ*, который, как утверждается, перерезал горло мужчине на немецком мемориале холокоста в феврале, <…> предстал перед судом в Берлине», — говорится в публикации.

По информации издания, в феврале 2025 года 19-летний исламист Вассим Аль М накинулся на жертву сзади с ножом. В результате нападения 30-летний испанец погиб. Уточняется, что перед смертью успел выбежать за пределы мемориала.

Суд над сирийцем начался в конце ноября. Установлено, что подросток был сторонником ИГИЛ*, приехал в Германию в 2023 году. Незадолго до нападения он отправил боевикам через мессенджер свое фото и предложил услуги.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Германия намерена начать переговоры с новыми властями Сирии, на повестке — возвращение на родину 974 тысяч беженцев.

* организация признана террористической и запрещена в РФ

