Голикова: Госсовет всегда помогал решать проблемы регионов РФ

Сергей Добровинский
Орган центральной власти учитывает специфику каждого субъекта страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Миридонов

Работа государственного совета России всегда была направлена на выявление и решение проблем на территории страны. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в интервью корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

Именно деятельность Госсовета создает условия для выработки оптимальных и консолидированных решений, подчеркнула она. В каждом из субъектов РФ есть уникальная специфика, в том числе в части взаимодействия с федеральным бюджетом страны — совет видит локальные проблемы с точки зрения центральной власти и находит способы урегулирования.

Работа этого органа власти имеет огромную важность и в разрезе специальной военной операции (СВО) — в частности, в феврале 2025 года на заседании комиссии Государственного совета было заявлено о подготовке плана восстановления приграничных районов Курской области, пострадавшей от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Госсовет занимается поддержкой бойцов СВО. В марте президент РФ Владимир Путин издал указ о создании в органе власти специальной комиссии по помощи ветеранам боевых действий и членам их семей.

