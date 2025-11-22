«Не пустили из соображений безопасности»: пассажиры Astoria Grande рассказали о неудачном туре

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив

Экипаж лайнера всеми силами пытался сгладить ситуацию.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Кулаков; 5-tv.ru

Пассажиры лайнера Astoria Grande рассказали о неудачном путешествии

Лайнер Astoria Grande не пустили в порт Стамбула «из соображений безопасности». Все 16 часов, что судно стояло на якоре, экипаж развлекал и кормил пассажиров в ожидании решения проблемы. Об этом 5-tv.ru заявила пассажирка лайнера Татьяна.

По словам женщины, им объявили, что власти не дали разрешения на проход в порт «из соображений безопасности». Она отметила, что в этой ситуации работники лайнера повели себя «просто великолепно».

«Развлекали людей, постоянно работали рестораны. Никаких претензий к Astoria Grande мы вообще не имеем», — рассказала россиянка.

Другой пассажир Александр Кузьмин заявил 5-tv.ru, что конкретные причины им никто не объяснял. По мнению мужчины, меры могут быть местью турецкой стороны за ситуацию с кораблем Seabridge, который не пустили в Сочи.

Еще одна туристка Галина Ваулина отметила, что пассажиры приняли сложившуюся ситуацию «совершенно спокойно». Они получили компенсацию, а насыщенная развлекательная программа позволила полностью забыть о случившемся.

«Чудесный рейс, чудесная программа», — резюмирует пассажирка.

