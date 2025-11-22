Уязвим как никогда: в США указали на крайне тяжелое положение власти Зеленского

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 52 0

Коррупционный скандал укрепил гнев граждан на Украине.

Какое состояние власти у Владимира Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

WР: Вашингтон усиливает давление на Зеленского для его согласия на мир с РФ

Положение главы киевского режима Владимира Зеленского уязвимо, как никогда раньше. Об этом написала американская газета The Washington Post (WP).

В материале отметили, что украинский глава столкнулся с серьезным вызовом своей власти.

«Зеленский столкнулся с серьезным вызовом своему президентству: в ближайшем окружении лидера <…> разгораются громкие обвинения в коррупции. Вашингтон усиливает давление на него, чтобы тот согласился на <…> мирное соглашение», — отмечено в публикации.

В издании пояснили, что коррупционный скандал на Украине с фигурантами из числа соратников Зеленского укрепил гнев граждан, которые уверены, что правящая элита страны, вероятно, складывала деньги в свои карманы, «отправляя солдат на смерть во имя демократии» и ценностей Запада.

Журналисты WP утверждают, что у Зеленского осталось мало возможностей для возращения доверия, если только он не пересмотрит систему, позволяющую коррупции беспрепятственно развиваться.

Масштабный скандал с хищением денег из бюджета в стране, по данным газеты, вызвал «ощутимую атмосферу уныния» среди жителей Незалежной.

«Любая коррупция в энергетике и обороне сводит их (украинцев. — Прим. Ред.) с ума», — заявила депутат от оппозиции и председатель парламентского комитета по интеграции с Евросоюзом (ЕС) Иванна Климпуш-Цинцадзе.

На Украине опасаются, что обвинения в коррупции, которые могут расшириться и распространиться на других высокопоставленных чиновников, близких к Зеленскому, ослабят «и без того непростую позицию» лидера страны во время переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского подозревают в финансовых махинациях на сумму в 48 миллиардов долларов.

