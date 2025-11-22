Протестующие в Киеве требуют отставки и ареста Ермака

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Недовольные граждане собираются выходить на митинг каждую субботу, пока глава офиса Зеленского «не окажется за решеткой».

В Киеве требуют арестовать главу офиса Зеленского Ермака

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Протестующие в центре Киева требуют отставки и ареста Андрея Ермака

На площади Независимости в Киеве проходит митинг, участники которого требуют отстранить от должности и арестовать главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Известно, что митинги проходят уже на протяжении двух недель. В этот день, 22 ноября, на акцию вышло порядка 30 человек, постепенно количество участников увеличивается.

Участники протеста также заявили, что будут выходить на площадь каждую субботу в полдень, пока Ермак, по их словам, «не окажется за решеткой». Кроме того, протестанты призывают граждан Украины проводить подобные акции у зданий областных администраций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации, который примет участие в переговорах по предложенному США плану для урегулирования конфликта на Украине. Известно, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак выбран руководителем группы.

