«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 5 729 0

Актеров тщательно загримировали перед выходом к представителям СМИ.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом

Образы заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, примерили на себя блогеры Sorokin и Mint Lilu на концерте SHAMAN в Кремле «30 лет на сцене». Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Ярослав и Екатерина неоднократно говорили, что не боятся шуток в свой адрес. Их двойники вышли к журналистам первыми. Пара, известная своими юмористическими сценками, заявила, что они настоящие певец и его супруга. При этом они сообщили, что готовы ответить на вопрос от прессы.

«Привет, родные! Как ваши дела, родные? Посмотри, какие хорошие СМИ, какие хорошие люди. Плохих же мы поотменяли», — в шутку заметила «Мизулина».

Фиктивный SHAMAN с ней согласился, заметив микрофон федерального СМИ, он поспешил к нему.

«Родная, конечно! О, Первый канал, смотри! Давай подойдем к Первому каналу», — сказал он.

Однако правда быстро раскрылась, и артисты сами сообщили, что их тщательно гримировали перед выходом.

«Конечно же мы! Посмотрите, как нас хорошо накрасил наш гример Надежда», — не сдавалась пара артистов.

Долго представление не продлилось, так как перед прессой появились настоящие Дронов и Мизулина, которые в шутку возмутились тому, что происходило в их отсутствие.

«А вы кто вообще?» — удивился настоящий SHAMAN.

Реальный исполнитель решил проверить актеров с помощью демонстрации обручальных колец, которых у пародистов не оказалось.

Ранее 5-tv.ru писал, как живет SHAMAN с Мизулиной после свадьбы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины
22:41
Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США
22:23
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе
21:58
«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
21:44
Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением
21:30
«Я весил 90 килограммов» — SHAMAN впервые показал себя толстым в школьный период

Сейчас читают

«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году