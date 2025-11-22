«Сенсаций не ждите»: SHAMAN и Мизулина планируют скромную свадьбу

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 83 0

Пара узаконила свои отношения 5 ноября в Донецке.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SHAMAN и Мизулина планируют отпраздновать свадьбу в семейном кругу

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный в публичном пространстве как SHAMAN, и его новоиспеченная супруга, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, не планируют пышное свадебное торжество. Об этом исполнитель хита «Я русский» рассказал в беседе с 5-tv.ru на своем сольном концерте «30 лет на сцене» в Кремле.

«Как бы такой момент, что мы не планируем делать шумную свадьбу… Мы думаем какое-то закрытое помещение, где будут самые близкие люди. По-родственному посидим: без гулянок, без СМИ, без фотокамер, без ваших коллег, без телефонов… Это будет очень такая вот тесная, в общем, атмосфера… Что касается свадьбы… Сенсаций не ждите!» — подчеркнул певец.

Также SHAMAN рассказал, что они с супругой проводят совместное время за просмотром сериалов.

«Последнее, что мы пересматриваем, — сериал такой есть „Участок“… Вот мы вчера смотрели это с Сергеем Безруковым», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как живет SHAMAN с Мизулиной после свадьбы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины
22:41
Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США
22:23
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе
21:58
«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
21:44
Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением
21:30
«Я весил 90 килограммов» — SHAMAN впервые показал себя толстым в школьный период

Сейчас читают

«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году