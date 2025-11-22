«Сенсаций не ждите»: SHAMAN и Мизулина планируют скромную свадьбу

SHAMAN и Мизулина планируют отпраздновать свадьбу в семейном кругу

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный в публичном пространстве как SHAMAN, и его новоиспеченная супруга, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, не планируют пышное свадебное торжество. Об этом исполнитель хита «Я русский» рассказал в беседе с 5-tv.ru на своем сольном концерте «30 лет на сцене» в Кремле.

«Как бы такой момент, что мы не планируем делать шумную свадьбу… Мы думаем какое-то закрытое помещение, где будут самые близкие люди. По-родственному посидим: без гулянок, без СМИ, без фотокамер, без ваших коллег, без телефонов… Это будет очень такая вот тесная, в общем, атмосфера… Что касается свадьбы… Сенсаций не ждите!» — подчеркнул певец.

Также SHAMAN рассказал, что они с супругой проводят совместное время за просмотром сериалов.

«Последнее, что мы пересматриваем, — сериал такой есть „Участок“… Вот мы вчера смотрели это с Сергеем Безруковым», — поделился артист.

