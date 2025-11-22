Григорий Лепс бесплатно споет на свадьбе у SHAMAN

Народный артист России Григорий Лепс исполнит свой знаменитый хит «Рюмка водки на столе» на свадьбе у заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом певец сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте SHAMAN «30 лет на сцене», который проходит в Кремле.

Лепс поделился, что уже получил приглашение на свадебное торжество.

«Я в первых рядах… Я еще спою, сделаю ему такой музыкальный подарок. Бесплатно абсолютно!» — шутливо ответил певец.

SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились 5 ноября в Донецке. Прежде чем узаконить отношения, влюбленные также посетили храм Петра и Февронии, где получили благословение на брак от протоиерея. Регистрация прошла в камерной обстановке, на церемонии бракосочетания были только глава ДНР Денис Пушилин и состав группы певца.

