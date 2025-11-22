Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Представители делегации передали, что на мероприятие могут пройти лишь немецкие СМИ.

Почему журналистов РФ не пустили на пресс-конференцию Мерца

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Журналистам российских СМИ отказали в допуске на пресс-конференцию канцлера ФРГ Фридриха Мерца на саммите лидеров G20 в ЮАР. Об этом написало информагентство РИА Новости.

По информации источника, представители германской делегации отметили, что на мероприятие могут пройти лишь немецкие журналисты. Инцидент зафиксировали в Йоханнесбурге, где в настоящий момент проходит «G20».

До этого стало известно, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф накануне собственного выступления на саммите в Южно-Африканской Республике исчез из зала. В дальнейшем глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен сообщил, что вместо главы страны с речью выйдет он.

Также на саммите G20 организаторы не отключили звук во время закрытой сессии. Данным жестом они вызвали смущение у президента ЮАР Сирила Рамафосу.

Саммит «Деловой двадцатки» проходит с 19 ноября. В Кремле заявляли, что Москва все еще заинтересована в работе в ходе G20.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель КНР Си Цзиньпин отказался от участия в саммите G20 в ЮАР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:10
Анемия, потеря веса, усталость: как вовремя распознать лейкоз
22:55
«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины
22:41
Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США
22:23
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе
21:58
«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
21:44
Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением

Сейчас читают

«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году