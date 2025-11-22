Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
Представители делегации передали, что на мероприятие могут пройти лишь немецкие СМИ.
Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler
Журналистам российских СМИ отказали в допуске на пресс-конференцию канцлера ФРГ Фридриха Мерца на саммите лидеров G20 в ЮАР. Об этом написало информагентство РИА Новости.
По информации источника, представители германской делегации отметили, что на мероприятие могут пройти лишь немецкие журналисты. Инцидент зафиксировали в Йоханнесбурге, где в настоящий момент проходит «G20».
До этого стало известно, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф накануне собственного выступления на саммите в Южно-Африканской Республике исчез из зала. В дальнейшем глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен сообщил, что вместо главы страны с речью выйдет он.
Также на саммите G20 организаторы не отключили звук во время закрытой сессии. Данным жестом они вызвали смущение у президента ЮАР Сирила Рамафосу.
Саммит «Деловой двадцатки» проходит с 19 ноября. В Кремле заявляли, что Москва все еще заинтересована в работе в ходе G20.
Ранее, писал 5-tv.ru, председатель КНР Си Цзиньпин отказался от участия в саммите G20 в ЮАР.
