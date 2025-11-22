Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Встреча пройдет на фоне обсуждения европейскими странами предложенного США плана урегулирования украинского конфликта.

Когда лидеры ЕС обсудят план США по Украине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ardan Fuessmann

Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил 22 ноября, что экстренный саммит ЕС по украинскому вопросу состоится 24 ноября в столице Анголы Луанде.

По его словам, он пригласил 27 лидеров стран Евросоюза на внеплановую встречу, которая пройдет на площадке уже запланированного саммита ЕС и Африканского союза.

«Мы соберемся в Луанде, чтобы обсудить ситуацию и согласовать подход к урегулированию», — написал Кошта в соцсети X, отметив, что ключевой темой обсуждений станет план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов.

Глава Евросовета подчеркнул, что выбор места проведения связан с тем, что оба мероприятия совпали по дате, что позволило европейским лидерам оперативно собраться для обсуждения украинской повестки.

Ранее Bild писал, что государства ЕС намерены потребовать внесения изменений как минимум в четыре пункта мирного плана Трампа. В частности, речь идет о положениях, в которых предусматривается признание Украиной российского суверенитета над Крымом, Донбассом и рядом других территорий.

