«Условий нет»: Макрон отверг предложение о возвращении к формату G8 с участием России

Анастасия Антоненко
Он выразил намерение «построить французскую G7» в тесном сотрудничестве со странами, которые не входят в это объединение.

Почему Франция не готова сотрудничать с Россией

Фото: Reuters/Yves Herman

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против возвращения к сотрудничеству с РФ в формате Группы восьми (G8). Таким мнением он поделился в рамках саммита G20 в Йоханнесбурге, отметив, что на данный момент условий для этого нет.

«Сегодня условия для возвращения России в G8 не сложились. Этот формат зависит от единодушного согласия всех участников», — заявил Макрон.

Кроме того, по словам французского лидера, он не собирается навязывать своим партнерам решение по этому вопросу, когда в 2026 году займет место председательства в «группе семи» (G7).

Также на полях саммита глава государства добавил, что Франция готова «построить французскую G7», которая будет сотрудничать со странами, не входящими в объединение. Среди них — Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. По словам Макрона, это будет уникальный и в чем-то новый формат работы, поскольку Франции необходимо единство.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, российских журналистов не пустили на пресс-конференцию канцлера ФРГ Фридриха Мерца на саммите лидеров G20 в ЮАР.

