«Поверьте, так и будет»: Стас Михайлов об отношении европейцев к россиянам

Анастасия Антоненко
Артист принял решение больше не ездить в Европу.

Стас Михайлов: «Страны Европы еще попросят русских туристов к ним вернуться»

Из-за антироссийского отношения европейцев многие артисты из России отказались от поездок в эти страны, даже имея в кармане достаточное количество денег. В их число входит народный артист РФ Стас Михайлов. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на концерте — всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

По словам певца, он побывал во многих странах, включая Австралию и Новую Зеландию. Однако с нынешним отношением к российским гражданам он больше не ездок в Европу.

«Я любил и по Европе ездить, и много где был. Наверное, везде, начиная от Австралии и Новой Зеландии — много где был. Но с таким отношением, как сейчас в Европе, я не хочу туда ездить. Могу, но не хочу», — заявил Михайлов.

Как отметил исполнитель хитов «Все для тебя» и «Ну, вот и все», через какое-то время европейские страны сами попросят русских туристов к ним вернуться. Надо только дождаться этого момента и не «кланяться им».

«Я не езжу в Европу <…>. Я понимаю одну простую вещь: ехать нужно туда, где тебя ждут. Вот где тебя не ждут, даже с твоими деньгами, не надо ехать и просить, кланяться им. Придет время, попросят сами. Еще будут просить русских, чтобы приезжали к ним. Поверьте, что так и будет. Надо до этого момента дожить. Не надо перед ними унижаться никогда», — резюмировал артист.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Стас Михайлов намеренно отказался от поездок по странам Европы и переключился на внутренний туризм, предпочитая путешествия по средней полосе России.

