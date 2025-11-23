«Совершенно ясно»: Мерц заявил о возможности завершить конфликт на Украине

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 65 0

По мнению канцлера ФРГ, от результата процесса урегулирования зависит безопасность всего европейского континента.

Мерц заявил о шансе завершить конфликт на Украине

Фото: Reuters/Sodiq Adelakun

Мерц заявил о шансе завершить конфликт на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что шанс завершить украинский конфликт есть, но едва ли удастся добиться успеха в ближайшее время. Стенограмма его выступления на саммите G20, в ходе которого он высказался о спецоперации, опубликована пресс-службой кабинета министров Германии.

По мнению канцлера, урегулирование возможно только при содействии Киева и заинтересованности представителей Еврособза (ЕС). В первую очередь потому, что от решения зависит безопасность всего европейского континента, потому что бои ведутся на его территории.

«Я хочу совершенно ясно заявить: прекращение войны возможно только при безоговорочном согласии Украины. Войны не могут быть прекращены крупными державами через посредничество враждующих стран. Эта война может закончиться только с согласия Украины, а также с нашего согласия, согласия ЕС», — сказал Мерц.

Как отметил канцлер, в зависимости от того, как закончится спецоперация, она будет иметь последствия для Европы. Если Украина проиграет и, возможно, развалится, это повлияет на всю европейскую политику. Поэтому если есть шанс на установление мира, его нужно использовать.

Детали плана США из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта уже известны — он предполагает передачу России подконтрольных Украине территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот план может быть положен «в основу окончательного мирного урегулирования».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что его украинский коллега Владимир Зеленский «может продолжать бороться сколько душе угодно», но принять предложение Вашингтона.

