«Ставим такую цену, что нет»: Газманов намеренно завышает гонорары на Новый год

Газманов сильно завышает гонорары в Новый год, чтобы корпоративы не заказывали

Народный артист России Олег Газманов не стремится заработать как можно больше на новогодних корпоративных вечеринках. У многих звезд шоу-бизнеса декабрь и начало января — это период так называемого чеса. Некоторые дают несколько представлений в день, не упускают возможности увеличить капитал. И, конечно, их гонорары становятся больше — все хотят заполучить знаменитость на свой праздник, а потому готовы переплачивать.

Но Газманов вместо того, чтобы запросить двойную цену за новогодний корпоратив, предпочитает провести лишний концерт в другие месяцы. И чтобы освободить время на более интересные и значимые проекты, он нашел нестандартное решение. Артист повышает стоимость шоу не в два раза, а еще больше. Чтобы никто не согласился. Об этом Олег Михайлович рассказал корреспонденту 5-tv.ru на всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

«Мы ставим такую цену, что, как правило, или нет, или один, или два (корпоратива заказывают). Я не хочу. Я обычно говорю своему директору: „Сделай на один, чем двойная оплата на каждый новогодний, сделай на один концерт больше в течение года в любое время“. И все», — отметил Газманов.

Исполнителю 74 года, но на пенсию он не торопится. Хотя официально музыкант уже 14 лет как пенсионер, он продолжает активно выступать и писать песни. И дело не в том, что зарплата его значительно больше, чем государственное пособие, просто Олег Михайлович пока не готов отказаться от любимого дела.

В прошлом Газманов учил студентов. Он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище, а потом стал преподавателем. Поступил в аспирантуру, писал диссертацию, но так ее и не закончил. Потому что понял, что занимается тем, что не приносит радости. Тогда он бросил работу и полностью посвятил себя музыке, не думая ни о гонорарах, ни о славе, а только о творчестве.

