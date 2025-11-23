Кит Келлог призвал не повторять ситуацию с Минскими соглашениями

Соединенные Штаты в рамках урегулирования украинского конфликта не хотят повторения ситуации с Минскими соглашениями. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим повторения «Минска-1» или «Минска-2», — сказал он.

Кит Келлог подчеркнул, что Киев доверяет Вашингтону. Кроме того, часть гарантий безопасности для Украины ляжет на Белый дом.

До этого Кит Келлог говорил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в скором времени, возможно, посетит США. Цель его визита — переговоры о предложенном США мирном договоре. Спецпосланник Трампа уверен: они близки к тому, чтобы завершить конфликт на Украине.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил: Москва по-прежнему остается открытой для переговоров. При этом эффективная работа ВС РФ должна показать Зеленскому, что лучше договариваться сейчас.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп назвал план по Украине неокончательным предложением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.