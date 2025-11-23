«Связаны руки»: Зеленский попал в осаду из-за коррупционного скандала

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 816 0

Украина страдает от нехватки боевиков ВСУ и финансовых ресурсов.

Зеленский оказался в осаде из-за коррупционного скандала

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Philip Reynaers

Telegraph: Зеленский оказался в осаде из-за коррупционного скандала на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский попал в осаду в результате коррупционного скандала на Украине. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«У Владимира Зеленского связаны руки из-за продвижения российских сил в Донбассе и Запорожской области, тяжелой нехватки солдат в ВСУ и исчерпания финансовых ресурсов у правительства, погрязшего в коррупционных скандалах», — говорится в материале издания.

Также в публикации отметили, что лидеры европейских государств подталкивают Зеленского к продолжению боевых действий, однако они сами не готовы оказывать ему финансовую помощь должным образом.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о крупных хищениях в энергетической сфере страны 10 ноября. После этого разразился крупный коррупционный скандал. Специалисты бюро установили, что через мошеннические схемы прошло около ста миллионов долларов.

Обвинения предъявили семи лицам, среди которых и приближенный к Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич, а также ряд бывших и действующих высших чиновников. Кроме того, в материалах фигурирует имя самого украинского лидера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленского подозревают в финансовых махинациях на 48 миллиардов долларов.

