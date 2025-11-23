Марко Рубио назвал мирный договор США прочной основой для текущих переговоров

Рубио: мирный договор США учитывает предложения и РФ, и Украины

Мирный договор, предложенный Вашингтоном, — прочная основа для текущих переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он уточнил, что мирное соглашение, разработанное Соединенными Штатами, учитывает интересы и Москвы, и Киева.

«Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для текущих переговоров», — написал Рубио в социальной сети X.

До этого, 29 ноября, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио контактируют с РФ и Украиной по поводу мирного плана.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга подчеркнул: мирный план с Россией никто не обсуждал. Однако, по его словам, эффективная работа ВС РФ должна показать главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что лучше договариваться сейчас.

Ранее 5-tv.ru писал, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти в Женеве. По данным телеканал CNN, в этой встрече примут участие Марко Рубио и Стив Уиткофф.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.