Израиль сообщил об устранении высокопоставленного представителя ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу отдела снабжения и оборудования производственного управления палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«В результате одного из ударов был ликвидирован террорист Алаа Хадиди, занимавший должность главы отдела снабжения и оборудования производственного управления террористической организации ХАМАС», — сказано в официальном заявлении ЦАХАЛ.

По информации израильской стороны, Хадиди являлся ключевым специалистом, который контролировал производство вооружений и передачу оружия от руководства движения полевым командирам, обеспечивая боевые подразделения всем необходимым.

Отмечается, что его устранение, по оценке армии, может ослабить логистические каналы и механизмы снабжения внутри ХАМАС, что отражается на возможностях группировки поддерживать боевые действия.

Ранее, писал 5-tv.ru, Армия обороны Израиля атаковала миротворцев ООН на юге Ливана. Пули из крупнокалиберного пулемета разорвались примерно в пяти метрах от миротворцев, которые шли пешком и были вынуждены укрыться на местности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX