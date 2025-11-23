Израиль сообщил об устранении высокопоставленного представителя ХАМАС в Газе

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 46 0

Представитель палестинского движения являлся ключевым специалистом, который контролировал производство вооружений.

Кого изи ХАМАС устранил Израиль в Газе

Фото: Reuters/Gaza Strip

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу отдела снабжения и оборудования производственного управления палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«В результате одного из ударов был ликвидирован террорист Алаа Хадиди, занимавший должность главы отдела снабжения и оборудования производственного управления террористической организации ХАМАС», — сказано в официальном заявлении ЦАХАЛ.

По информации израильской стороны, Хадиди являлся ключевым специалистом, который контролировал производство вооружений и передачу оружия от руководства движения полевым командирам, обеспечивая боевые подразделения всем необходимым.

Отмечается, что его устранение, по оценке армии, может ослабить логистические каналы и механизмы снабжения внутри ХАМАС, что отражается на возможностях группировки поддерживать боевые действия.

Ранее, писал 5-tv.ru, Армия обороны Израиля атаковала миротворцев ООН на юге Ливана. Пули из крупнокалиберного пулемета разорвались примерно в пяти метрах от миротворцев, которые шли пешком и были вынуждены укрыться на местности. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине
21:59
«Она готова сюда приезжать постоянно»: режиссер Кузин о любви Орейро к России
21:40
В московском Центральном университете отравились 17 учащихся
21:10
Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
21:00
«Значимая встреча»: Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
20:47
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Сейчас читают

«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин о своей слабости
«Хорошая красивая тетка»: Охлобыстин об Орейро
Двое суток репетиций: закулисье юбилейного шоу SHAMAN в Кремле
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году